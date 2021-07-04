 اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتجمهر والعنف فى المطرية - بوابة الشروق
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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتجمهر والعنف فى المطرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 10:50 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم من أبرزها التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر، وقتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين، أنهم شرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.

 


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