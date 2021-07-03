الرئيس الألماني يدعو الأحزاب إلى الاعتدال والعقل في المعركة الانتخابية

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأحزاب في بلاده إلى التحلي بـ" الاعتدال والعقل" في المعركة الانتخابية.



وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال شتاينماير في رده على سؤال حول ما إذا كانت المعركة الانتخابية في طريقها لتتحول إلى صراع في الوحل إنه يعرف أن المناخ في المعارك الانتخابية يكون أكثر قسوة منه خارج هذه المعارك.



وأضاف شتاينماير:" لدي قلق من إمكانية أن تتحول إلى صراع في الوحل، وفي اللحظة الراهنة أعتقد أننا لم نصل بعد إلى النقطة التي يتعين عندها أن يصدر رئيس الجمهورية تحذيرا علنيا".



وفي رده على سؤال حول إمكانية أن يفعل هذا، قال وزير الخارجية الألماني الأسبق:" أعتقد أن الناس يعرفون عني ذلك"، وأضاف أنه قال بما فيه الكفاية إن شرط الديمقراطية الفاعلة "أن يمارس المرء الاعتدال والعقل، وهذا ينطبق أيضا على المعارك الانتخابية".



وتابع شتاينماير أنه يجب تذكير الأحزاب بشكل متكرر أنه يجب في الديمقراطية الألمانية القائمة على الائتلافات التفكير في كل كلمة وكل جملة مع ضرورة جلوس الأطراف مع بعضها البعض إلى الطاولة وتحمل المسؤولية بشكل مشترك.