إدارة معرض الكتاب تخصص عربات لنقل كبار السن بين الصالات

خصصت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، عربات لنقل زواره مجانا بين الصالات، وخاصة كبار السن والعائلات.

وأشاد الزوار بهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه العربات تحميهم أيضاً من أشعة الشمس وتمكنهم من التنقل بين أجنحة المعرض بسهولة، فضلا عن تواجد عدد من المتطوعين أمام الصالات للإجابة عن كافة استفساراتهم.

وقد توافد عدد كبير من المواطنين صباح اليوم الأحد، خاصة الشباب، على المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقامت إدارة المعرض بوضع مظلات على جميع بواباته، لحماية الجمهور من أشعة الشمس القوية أثناء إجراءات الدخول، وذلك نظراً لإقامة المعرض خلال فصل الصيف، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، كما تم توفير "جيل" تعقيم للأيدي في مدخل كل قاعة.

وشهد اليوم الثالث من معرض الكتاب الذي يقام تحت شعار "في القراءة حياة" زيارة 62 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وعملت إدارة المعرض بشكل كبير على تلافي بعض السلبيات التي ظهرت خلال اليومين الأول والثاني مما ساعد على مرونة الحركة داخل المعرض وعدم وجود ازدحام داخل القاعات أو على بوابات الدخول.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 25 دولة من 4 قارات وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، أمريكا، بالإضافة إلى 1218 ناشرا مصرياً وأجنبيا و49 مكتبة لسور الأزبكية.