ناشد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين تناول المانجو دون خوف، معلقًا: «كلوا مانجو براحتكم والمنتجات المصرية كافة تشهد طفرة ملحوظة».

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، إن الدولة تبذل جهودًا جبارة لخدمة القطاع الزراعي بشكل كامل، موضحًا أن القطاع يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الكلي للدولة.

وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل 18% من الصادرات المصرية، قائلًا إن مصر تحتل مراتب أولى في تصدير الموالح إلى الخارج للعام الثالث على التوالي؛ نتيجة وجود ثقة دولية في جودة المنتج الزراعي المصري بشكل كبير.

وأشار متحدث الوزارة إلى زراعة أكثر من 320 ألف فدان بأصناف مختلفة من أنواع المانجو، متابعًا: «لدينا 70 أو 80 ألف فدان في الصعيد، وهناك نسب كبيرة مزروعة بالمحصول داخل بعض المناطق في السويس والإسماعيلية وخط القناة».

وذكر أن الدولة المصرية وقطاع الخدمات لهما دور كبير في توعية الفلاح وتقديم كل الخدمات له، من خلال الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، مضيفًا أن الإدارة تقدم المعلومات الإرشادية للتعظيم من الإنتاج.

وأرجع القرش، وجود العفن الهبابي على بعض ثمرات المانجو إلى عدم الرعاية من صاحب المزرعة أو المحصول، مستطردًا أن العفن يتكون نتيجة تجمع الأتربة والفطريات على سائل تفرزه إحدى الحشرات على الثمرة.

وأكد أن نسبة العفن الهبابي غير مؤثرة على المحصول، مشيرًا إلى أن القضاء على العفن يكون بغسل المانجو بأنواع مختلفة من المطهرات، إضافة إلى أن الوزارة تقدم الخدمات والدعم بشكل مجاني لمساعدة الفلاحين في القضاء عليه.

ولفت إلى أن الوزارة لها دور كبير في توعية المزارعين عبر تقديم نشرة دورية والنصائح وفقًا للظروف الموجودة، مختتمًا أن أسعار المانجو تبدأ من 8 جنيهات وتصل إلى 25 جنيهًا لبعض الأنواع.