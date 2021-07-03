حساب دوري أبطال إفريقيا يتغنى بمحمد شريف هداف البطولة

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تغنى حساب دوري أبطال إفريقيا عبر تويتر، بمحمد شريف مهاجم النادي الأهلي بعد تألقه اللافت بالبطولة الحالية.

ونشر حساب دوري الأبطال مقطع فيديو لأهداف شريف وكتب:"محمد شريف هو هداف دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم برصيد 5 أهداف، أداء رائع يقدمه مهاجم الأهلي نجح به في قيادة فريقه للنهائي".

وتمكن شريف من قيادة الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح في تقديم مستويات جيدة طوال البطولة.

ومن المقرر أن تقام المواجهة النهائية يوم 17 يوليو القادم على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلعب مساء اليوم الأحد مع سموحة ضمن منافسات الدوري العام على ستاد الاسكندرية.