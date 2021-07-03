أذربيجان تفرج عن 15 سجينا أرمينيا بعد 7 أشهر من انتهاء الصراع بين الدولتين

بعد أكثر من سبعة أشهر من توقف القتال بسبب منطقة ناجورنو كاراباخ، عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت أذربيجان عن 15 سجينا أرمينيا.

وتم إعادة السجناء إلى أرمينيا بوساطة روسية، وفقا لما قالت الحكومة الأرمينية في وقت متأخر من أمس السبت.

وفي المقابل، تم إعطاء أذربيجان خريطة تظهر موقع الألغام في المناطق التي كانت تخضع في السابق لسيطرة أرمينيا.

وكان قد تم تنفيذ تبادل مماثل في منتصف يونيو الماضي.

وكان القتال في الفترة ما بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر الماضيين بسبب منطقة ناجورنو كاراباخ قد أسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص. كما فقدت أرمينيا أيضا السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة لصالح أذربيجان.

وحتى بعد انتهاء القتال، اتهمت أرمينيا أكثر من مرة أذربيجان بعدم الإفراج عن جميع سجناء الحرب، مع ذلك قالت أذربيجان، أنها أوفت بجميع التزاماتها.