تعليم الإسكندرية: تجهيز 16 استراحة وتسليم طلاب الثانوية أرقام الجلوس

أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، والمقرر انعقادها اعتبارًا من 10 يوليو الجاري.

وقال، في تصريحات له اليوم الأحد، سعد إنه جرى تجهيز 16 استراحة، بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية من الإدارة التعليمية الثمانية (رجال وسيدات)، على أن تكون مخصصة للمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان القادمين من خارج المحافظة فقط.

وأوضح تسليم الطلاب أرقام الجلوس الخاصة بهم، على أن يتم تسليم جميع المراقبين جوابات الانتدابات اعتبارا من غد الاثنين بمدرسة شدوان الثانوية بنين، وتقوم لجنة الاعتذارات بقبول حالات الاعتذارات بداية من يوم الإثنين وحتى الأربعاء، وفقا للضوابط المعمول بها، مشددا على ضرورة الالتزام بضوابط الوزارة بشأن كثافة اللجان الامتحانية وعدم حيازة أجهزة المحمول داخل اللجان وتفعيل القانون ومنع كافة وسائل الغش الإلكترونى.

وكشف عن تزويد اللجان صندوق إسعافات أولية، وتواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة في وضع الاستعداد فى حالة الاحتياج وسيارة حماية مدنية خارج اللجنة وجاهزية معدات الإطفاء خلال فترة انعقاد اللجان لمواجهة أي حرائق، بالإضافة إلى التنسيق بين الأحياء والإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين حولها.

وأكد تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وعددها 113 لجنة، موزعة على الإدارات الفرعية، وتجهيز وإعداد الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتزويدها بكافة الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة، فضلًا عن متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات بها من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وتوفير التعقيم والمواد المطهرة والكمامات الطبية لجميع الأفراد المتواجدين باللجان، وتخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان والكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول للجان وتكثيف أعمال التطهير المستمر وتزويد اللجان بالمطهرات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.