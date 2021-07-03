لم يكن رمسيس مرزوق مجرد مدير تصوير سينمائي مشهور نال شهرته بكثرة أعماله فقط، بل كان أحد أبرز المصورين الذين خلدوا بعدسات كاميراتهم العديد من الصور والمشاهد والأعمال المميزة في السينما والدراما، وبرحيله أمس، فقد فقدته السينما المصرية بعد رحلة طويلة مع فن الصورة، قوامها 6 عقود، قدم خلالها عددا كبيرا من الأفلام التي شكلت بصمة كبيرة فى صناعة السينما المصرية.

كان رمسيس مرزوق، الذي لقبه البعض بـ"بطل الظل"، صاحب بصمة فريدة فى عالمه المتميز، الذي كانت تتحول فيه المشاهد إلى لوحات فنية شديدة البراعة، فقد امتلك مرزوق نظرية خاصة في التصوير، نابعة من فهمه العميق للتاريخ وتحليله الهام للأحداث جعلت من صورته الفوتوغرافية علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية.

وكان لصوره الفوتوغرافية المميزة صدى واسع، فقد اقتنت المكتبة القومية الفرنسية 40 لوحة من أعماله الفوتوغرافية عام 1970، بل واختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة الصورة فى تاريخ السينما العالمية، وأقامت بانوراما لأعماله في متحف السينما بباريس، ليكون ملهم المصورين العالميين.

ونعته نقابة المهن السينمائية بعد وفاته عن عمر ناهز 81 عاما، تاركا خلفه باقة من أهم الأفلام المصرية والعربية، فوصفته النقابة بأنه "أحد أهم رواد التصوير السينمائي بمصر والوطن العربي"، كما نعاه عدد من زملائه والفنانين المصريين.

وفي التقرير التالي، تنشر لكم "الشروق" ألبوم صور لأعمال المصور العبقري الراحل، التي خلدت وعلقت رغم مرور السنوات.

المرأة التي تخبز النور والحياة

من روائع صور رمسيس شاهين

الفلاحون المصريون ينقلون القش في البدرشين بالجيزة عام 1957

معارض رمسيس مرزوق

(صورة 4 و5 و6)

فيلم المهاجر الشهير المعروض عام 1994

(صورة 7 و8 و9 و10)

باقي الصور