 الجيش اليمني يصد هجوما لمليشيا الحوثي بمحافظة صعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يصد هجوما لمليشيا الحوثي بمحافظة صعدة

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 3:34 م

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعه في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر التابعة لمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء "الثالث عاصفة" بالجيش اليمني اللواء محمد العجابي قوله" إن قوات الجيش تمكنت لليوم الثاني على التوالي من صد زحف وهجمات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على جبهة الملاحيط؛ ما أسفر عن قتل وجرح العديد من عناصر المليشيات".

وأوضح أن هناك محاولات عديدة لمليشيا الحوثي للتقدم إلى مواقع الجيش في جبهة الملاحيط، إلا أن قوات الجيش على استعداد كامل وجاهزية قتالية عالية في مواجهتهم والتصدي لمحاولات الهجوم المختلفة.


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