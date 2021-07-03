محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ذكرى 30 يونيو بجامعة المنصورة

حضر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاحتفالية التي نظمتها جامعة المنصورة لذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بمشاركة اللواء هاني منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن برنامج الحفل البدء بالسلام الجمهوري، وبعدها آيات من القرآن الكريم، وبعدها قدمت الفرق الفنية لطلاب الكليات الجامعية عددًا من الفقرات الفنية وفي مقدمتها اسكتش مسرحي بعنوان "تسلمي يا مصر" لطلاب النشاط المسرحي، كما قدمت الفرق الطلابية الفقرات الموسيقية والكورال المعبرة عن عظمة المناسبة شملت "مقدمة موسيقى مسلسل رأفت الهجان، فيها حاجة حلوة، وزي ما هيها حبها، وحياتك يا مصر، وآه يا عبد الودود، ومشربتش من نيلها، وسلام يا دفعة، وقادرين ونعملها، ولأنك عظيمة".

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح محافظ الدقهلية معرض مسابقة الموكب الملكي الذي نظمته إدارة الشباب بجامعة المنصورة، والذي يجسد حدث نقل المومياوات إلى المتحف المصري الكبير، من خلال لوحات وأعمال فنية ورسومات للطلاب المشاركين من الكليات الجامعية المختلفة وطلبة الفنون بالجامعة، كما ضم المعرض أعمال فنية تعبير ومحاكاة عن الفن الشعبي المصري.