حماس: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته

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قالت حركة "حماس" اليوم الأحد إن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم ، في بيان ، بأن "القصف الإسرائيلي على غزة ما هو إلا محاولات بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة".

وقال برهوم إن "هذه السياسات الإسرائيلية لن ترهب الشعب الفلسطيني ولا مقاومته الباسلة، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعاً عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه".

وأضاف :"يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد، وإننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته".

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء أمس موقعين لحركة حماس في غزة دون وقوع إصابات ، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في جنوب وشمال مدينة غزة ما خلف أضرارا مادية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف جاء ردا على استمرار إطلاق بالونات حارقة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وهذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها إسرائيل مواقع لحماس خلال ثلاثة أيام.

وسجل قطاع غزة توترا أمنيا محدودا بشكل متقطع منذ إعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في 21 أيار/مايو الماضي لإنهاء جولة تصعيد عسكري استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

واشتكت الفصائل الفلسطينية من تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة وعرقلة إعادة الإعمار فيه عقب جولة التصعيد الأخيرة وتوعدت بالرد وسط جهود مصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.