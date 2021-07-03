 بدء طرح تذاكر مهرجان بايرويت للموسيقى في ألمانيا - بوابة الشروق
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بدء طرح تذاكر مهرجان بايرويت للموسيقى في ألمانيا


نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 9:12 ص

من المقرر أن يبدأ بعد ظهر اليوم الأحد طرح تذاكر المهرجان الألماني الشهير عالميًا بأعمال الموسيقار ريتشارد فاجنر، مهرجان بايرويت.

وعادة ما يكون الطلب كبيرا على تذاكر هذه العروض الأوبرالية ولكن هذا العام ستكون أكثر ندرة بسبب جائحة فيروس كورونا حيث سيسمح فقط بحضور 911 شخصا في كل عرض من عروض المهرجان في دار الأوبرا الرئيسية بدلاً من حضور 2000 شخص كالمعتاد.

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان مرة أخرى في 25 يوليو - كما يحدث عادة في كل عام - بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

وسيكون هناك إنتاج جديد هذه المرة لأوبرا ريتشارد فاجنر "الهولندي الطائر" في الافتتاح. وستستمر فعاليات المهرجان حتى الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.


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