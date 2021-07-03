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أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين أن قطاع الأجهزة المنزلية سجل نموا مطردا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الأرباح المجمعة للقطاع ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 16.6% على أساس سنوي إلى 39.69 مليار يوان (حوالي 6.13 مليار دولار).

ووصلت قيمة الإيرادات التشغيلية للقطاع إلى 668.92 مليار يوان خلال تلك الفترة، بزيادة 38% مقارنة مع العام الماضي.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفع إنتاج الصين من الثلاجات المنزلية بنسبة 29.2% على أساس سنوي إلى 37.12 مليون وحدة، بينما ارتفع إنتاجها من الغسالات بمعدل 37.3% إلى 36.18 مليون وحدة، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.