وفد ثقافي روسي ومثقفون مصريون يؤكدون على قوة العلاقات المصرية الروسية

شهد وفد روسي ثقافي برئاسة رئيس اتحاد كتاب داغستان محمد احمدوف ورئيس جريدة داغستان الأدبية مراد احمدوف وعدد كبير من المثقفين المصريين مساء اليوم "السبت" أمسية أدبية بالمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.

وأكد المشاركون على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا.. لافتين إلى الدور الذي تلعبه الثقافة والآداب في ترسيخ التقارب بين الشعوب.

ونوه مدير المركز" مارات جاتين" إلى تعدد نقاط التلاقي والتقارب بين ثقافة الدولتين.

وتضمنت الأمسية - التي أقيمت لمناقشة أعمال الشاعر " رسول حمزاتوف" والذي كان يتحدث اللغة العربية جيدا وله العديد من الأعمال الرائعة والمميزة - قراءات لعدة أعمال أدبية وإبداعية قدمها كل من الجانبين المصري والروسي.

وفي سياق متصل، أشار المشاركون إلى دور المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم دورها في تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرين إلى التاريخ المشترك الذي يجمع بين الدولتين على مر عصور عديدة.