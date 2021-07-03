وزير الدفاع القبرصي يعزي مصر في وفاة 4 مواطنين بحرائق الغابات

أعرب وزير الدفاع القبرصي، تشارالامبوس بيتريدس، عن تعازيه للحكومة المصرية وأسر ضحايا الأربعة شبان الذين لقوا حتفهم في حرائق الغابات بقبرص، وانتشلت جثامينهم صباح اليوم.

وكانت الحكومة القبرصة قد أعلنت صباح اليوم، العثور على جثامين 4 مصريين يعملون في مجال الزراعة، كانوا قد فقدوا أمس وعثرت على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات في المنطقة.

Για τον τραγικό θάνατο τεσσάρων νέων ανθρώπων από τη γειτονική μας χώρα στην οποία βρίσκομαι, εκφράζω στον Πρόεδρο της #Αιγύπτου, στην κυβέρνηση της χώρας και στις οικογένειες τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια.🇨🇾🇪🇬@MfaEgypt @EgyArmySpox @DefenceCyprus @NationalGuardCY pic.twitter.com/eQjXzCrP0v — Charalambos Petrides (@PetridesCh) July 4, 2021

وأفادت وزارة الخارجية من جانبها، بأن السفارة المصرية هناك، شكلت فور تلقيها تلك المعلومات، غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

ولفتت إلى انتقال السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، موضحة أنه يجري إنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.