 وزير الدفاع القبرصي يعزي مصر في وفاة 4 مواطنين بحرائق الغابات - بوابة الشروق
الأحد 4 يوليه 2021 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع القبرصي يعزي مصر في وفاة 4 مواطنين بحرائق الغابات


نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 7:19 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 7:20 م

أعرب وزير الدفاع القبرصي، تشارالامبوس بيتريدس، عن تعازيه للحكومة المصرية وأسر ضحايا الأربعة شبان الذين لقوا حتفهم في حرائق الغابات بقبرص، وانتشلت جثامينهم صباح اليوم.

وكانت الحكومة القبرصة قد أعلنت صباح اليوم، العثور على جثامين 4 مصريين يعملون في مجال الزراعة، كانوا قد فقدوا أمس وعثرت على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات في المنطقة.

 

وأفادت وزارة الخارجية من جانبها، بأن السفارة المصرية هناك، شكلت فور تلقيها تلك المعلومات، غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

ولفتت إلى انتقال السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، موضحة أنه يجري إنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك