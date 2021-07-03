باكستان: 1228 إصابة و29 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 29حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 22 ألفا و408 حالات اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 1228 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 962 ألفا و313 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا من الجائحة، فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وأجرت باكستان حتى الآن 14 مليونا و733 ألفا و30 اختبارا للكشف عن الفيروس، و47 ألفا و832 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 907 آلاف و284 مريضا في البلاد، فيما لا يزال 1875 مريضا في حالة حرجة.