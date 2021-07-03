 بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة عسكرية في الفلبين - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

نور رشوان
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 3:50 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 3:50 م

عرضت قناة «العربية الحدث»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية كانت تقل 92 جنديًا.

ووقع الحادث عند هبوط الطائرة في إقليم سولو جنوب البلاد، فيما تم إنقاذ 40 جريحًا، ولاتزال عمليات الإنقاذ والبحث جارية.

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