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عرضت قناة «العربية الحدث»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية كانت تقل 92 جنديًا.

ووقع الحادث عند هبوط الطائرة في إقليم سولو جنوب البلاد، فيما تم إنقاذ 40 جريحًا، ولاتزال عمليات الإنقاذ والبحث جارية.



