محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز ملوي.



يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: أبو قرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة، وديرمواس، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، النائب رياض عبدالستار، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وعامر طه نائب رئيس المدينة والمهندسة ايمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو الجهات المعنية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



وأعرب محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالي القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.



تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصل بتكلفة تصل لحوالي 17 مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل وكذلك أعمال مد وتدعيم شبكات المياه.



والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم، واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.



كما واصل محافظ المنيا جولته بقري مركز ملوي، حيث تابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفي حمدي وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي، وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدانا ويخدم 10 قرى.