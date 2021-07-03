إزالة وإيقاف 3 تعديات ببني مزار في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إذ تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية القيس، كما تم إيقاف حالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية إبطوجه، بالإضافة للتحفظ على أدوات بناء مخالف بشارع مدرسة الزهراء شرق المركز.
وأوضح المهندس إسماعيل اللجان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.