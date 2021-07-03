إزالة وإيقاف 3 تعديات ببني مزار في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إذ تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية القيس، كما تم إيقاف حالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية إبطوجه، بالإضافة للتحفظ على أدوات بناء مخالف بشارع مدرسة الزهراء شرق المركز.

وأوضح المهندس إسماعيل اللجان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.