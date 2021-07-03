أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقال القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إن السيد القصير وزير الزراعة، يتابع بنفسه ما يتم على الأرض لخدمة الفلاح والمزارع والمستهلك المصري، مشيرًا إلى التشديد على الأطباء البيطريين بالتواجد في المجازر لتضمان سلامة عملية الذبح.

وأشار إلى تشكيل لجان متابعة للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة على أسواق وأماكن بيع الماشية الحية، بجانب متابعة الأسواق الخاصة ببيع اللحوم الحمراء للتأكد من مطابقتها للمواصفات.