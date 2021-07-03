أجرى الإعلامي عمرو أديب، مناظرة بين الموسيقار حلمي بكر والكاتب والسيناريست مدحت العدل، بشأن أغاني المهرجانات.

وخلال حلقة السبت من برنامج «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، قال العدل إنه لا يمكن مصادرة حق أحد في الغناء، داعيًّا إلى ترك الحكم للجمهور لا سيّما أن هناك سماءات مفتوحة بما يعني أن لا يمكن منع أحد من الوصول للجمهور.

وردّ عليه بكر، مستعرضًا تاريخه في مجال النقد الغنائي لا سيما أنه كان عضوًا في المجلس الأعلى للثقافة وهو في سن صغيرة، معقبًا: «أنا كلامي مش من الهوا.. أنا درست كتير، وأنا مش بتاع بطاطا».

وأوضح بكر أن أصحاب المهرجانات من حقهم أن يغنون لكن من حق المجتمع أن يغلق عليهم، وهو ما أثار انتقاد العدل الذي شدد على أنه لا يمكن منع أحد من تقديم أغاني المهرجانات.

وأضاف: «لو كان عبد الحليم حافظ عايش كان هيعمل أغاني مشابهة للمهرجانات بطريقته، وهذا ما فعله محمد منير وعمرو دياب»، مؤكدًا أنه لا يجب رفض الظاهرة لمجرد إنها ليست على ذوق المعترض عليها.

ودعا العدل، مغنيّ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ليكنوا أعضاء في جمعية المؤلفين والملحنين، مؤكدًا استعداده لإجراء فلترة لمغني المهرجانات ومن ثم منحهم عضوية الجمعية.

وفيما أشار العدل إلى أن هناك أغاني جيدة وأخرى وصفها بـ«الهابطة»، إلا أنه دعا إلى عدم حصر الظاهرة لمجرد أغنتين توجد اعتراضات على كلماتهما.

حلمي بكر اعترض على ذلك، وقال إن أغنيات هذه المهرجانات تروّج لأفكار سيئة في المجتمع بما في ذلك الترويج المخدرات، معتبرًا أن أزمة هذه الأغنيات تتمثل في الكلمات أكثر من كونها في الموسيقى، وأقر بأن هناك أصوات جيدة بين مغني المهرجانات لكن الكلمات ظلمتهم.

وفيما رأى العدل، أن مغني المهرجانات حققوا نجاحًا وانتشارًا كبيرًا في المجتمع واستشهد على ذلك بحجم الإقبال على الاستماع لهذه الأعمال، إلا أن بكر انفعل على ذلك قائلًا: «إذا نعتبرهم ناجحين ما هو النجاح، هل القاتل نجح في القتل، هل الشمام نجح إنه شم؟».

وشدد بكر على أن الضلع الأهم في الأغنية هو الجمهور الذي تقع عليه مسؤولية انتقاء الأعمال التي تجذب اهتمامه، متابعًا: «لو الجمهور اللي نجح بتوع المهرجانات يبقى العيب على الجمهور».