 تعليم مطروح: بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة - بوابة الشروق
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تعليم مطروح: بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة

أحمد سباق
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 12:58 ص

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن العمل جار على قدم وساق، استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السبت المقبل، ومتابعة جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال منتدبي الامتحانات، وبدء تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير مقار اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاغ سلامة أن الطلاب الذين سيؤدون امتحان نهاية العام في القسم الأدبي بلغ عددهم ٧٢٥ طالبًا، وفي قسم علمي علوم ٧٧١ طالبًا، وفي قسم علمي رياضة بلغ عددهم ١٤٣ طالبًا، بإجمالي ١٦٣٩ طالبً، بالإضافة إلى ٩٦ طالب أدبي منازل، و٣٠ طالب علوم منازل وطالبين علمي رياضة منازل.

وأوضح أن الطلاب سيؤدون الامتحانات في ١٧ لجنة عامة موزعة على جميع إدارات المديرية، بواقع ١٤ طالبًا فقط داخل كل لجنة فرعية، في إطار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا الوبائي.

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