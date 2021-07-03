إيطاليا تسجل 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

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سجلت إيطاليا 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 932 حالة في اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة مقابل 22 وفاة في اليوم السابق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج اليوم الأحد أنه تم إعطاء 1ر54مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ705 آلاف و354 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 27 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 26ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و637 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.