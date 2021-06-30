حبس متسول قتل «سايس» بزجاجة خلال مشاجرة بينهما في العمرانية

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بقتل سايس خلال مشاجرة بينهما؛ بسبب شك المجني علية في المتهم وكونه يسرق السيارات في فيصل.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني علية بعد بيان الصفة التشريحية، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين سايس وأحد الأشخاص متسول يدعي "س.م" يجلس لاستجداء المارة في الشارع، ويدعي كونه أخرس حتى يتمكن من استجداء المارة بالشارع، وطعن المتسول السايس بزجاجة فسقط قتيلا.

وتبين أن المجني عليه شك في المتهم وسرقته للسيارات خلال توزيعه الأوراق الخاصة بالصم والبكم، وخلال مشاجرته معه اكتشف ادعاءه أنه أبكم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.