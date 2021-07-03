هجوم إلكتروني واسع النطاق يطال أكثر من ألف شركة أمريكية ودولية

استهدف هجوم إلكتروني واسع النطاق في الولايات المتحدة شركة "كاسيا" الأمريكية، الجمعة الماضية، ليطال بذلك "أكثر من ألف شركة" أخرى من عملائها. وطالب منفذو الهجوم بفدية، ما تسبب بإغلاق شركات ومتاجر عملاقة داخل البلاد وخارجها.



من جانبه أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء تحقيق في الهجوم مشيرا إلى أنه "غير متأكد" إن كانت روسيا تقف وراءه.



وعلى خلفية ذلك أعلنت شركة "كوب سويدن" السويدية أن الهجوم الإلكتروني شل أنشطتها التي تمثل نحو 20% من القطاع في البلاد ويناهز حجم مبيعاتها 1,5 مليار يورو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ومن الصعب حاليا تقدير الحجم الفعلي لهذا الهجوم الإلكتروني بواسطة "برنامج فدية". حيث يستغل هذا النوع من البرامج الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.



وتنبهت "كاسيا" لحدوث هجوم عبر برنامجها "في إس أيه" عند الظهيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة لأن الإثنين يوم عطلة رسمية. وأعلنت الشركة مساء الجمعة أن الهجوم اقتصر على "أقل من 40 من عملائها" في العالم. إلا أن هؤلاء العملاء يوفرون بدورهم خدمات لشركات أخرى.



طال الهجوم "أكثر من ألف شركة" بحسب شركة "هانتريس لابز" المتخصصة بالأمن الإلكتروني.



ويذكر أن شركة كاسيا ومقرها في ميامي (فلوريدا)، توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة بينها أداة "في إس أيه" المخصصة لإدارة شبكة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة من مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر من أربعين ألف عميل.



وأعلنت الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية أنها "تراقب الأوضاع عن كثب"، وفق مسؤول الأمن السيبراني فيها إريك غولدستين. وقال غولدستين "نعمل مع كاسيا وننسق مع مكتب التحقيقات الفدرالي لشن حملة توعية لضحايا محتملين".