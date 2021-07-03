المنسي قنديل: المرأة المصرية من أفضل المخلوقات على وجه الأرض

تحدث الروائي الدكتور محمد المنسي قنديل، عن أحد محاور كتابه «وقائع عربية»، والذي يتناول خلاله دور «المرأة»، وقال إن «المرأة المصرية من أفضل المخلوقات على وجه الأرض، وأن الرجل في مجتمعتنا العربية القديمة كان يُنسب لأمه ويُسمى باسمها، وأنها حتى وقتنا الراهن الوحيدة القادرة على تسيير حياة زوجها وعائلتها بسهولة ويسر، إلا أنه على الرغم من ذلك فأنها تحتل أدنى مرتبة، ولا تلقى الاحترام الكامل أو تحصل على حقوقها».

وتابع صاحب «وقائع عربية» خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق، السبت لمناقشة مؤلفاته «عندما كتبت رواية "طبيب أرياف" قصدت شرح حال المرأة المصرية وكيف يتم حرمانها عاطفيًا وجنسيًا ويتم الاعتداء عليها وعلى ميراثها وهو الحال القائم إلى الآن في الريف والأقاليم المصرية»، مضيفًا أن المجتمعات العربية لا توفر الحماية الكاملة للمرأة، وأنه طالما بقيت المرأة المصرية ضعيفة بقى المجتمع كله ضعيف، وأنه حاول في طبيب أرياف، الانتصار للمرأة ولمشاعرها ولرغبتها في الحياة وقدرتها على العيش رغم الظروف القهرية حولها.

وقال المنسي قنديل «أكن كل احترام للمرأة المصرية فهي صاحبة معجزات يومية ودورعظيم تؤديه دون انتظار شكر من أحد».

وأشار قنديل، إلى إن الروايات التاريخية التي تتمتع بروح المرح، هى صاحبة التأثير الأكبر في وجدان القارئ، بالمقارنة بغيرها من الروايات التاريخية العبوسة، مشيرا إلى أنه على الكاتب أن يمنح قارئه الأمل في الغد.

وأضاف قنديل، خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق، لمناقشة مؤلفاته، إن كتب التراث العربية ليست مؤلفات متجهمة، بل يتم اختيار الأحداث المأساوية والدموية لحكيها، وأن كتب التراث والتاريخ مليئ بالنقط المضيئة.

وفي سؤال حول الكتابة وما تمثله للكاتب، قال قنديل إنها محاولة للبحث عن إجابة، وأنه من الصعب أن يعيش بدونها، فهي شيء أساسي كالطعام والشراب، وأن الكاتب يلاحظ الأشياء من حوله ثم يحتفظ بها في ذهنه، لإعادة كتابتها مرة أخرى من وجهة نظره.