قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الحالية مرتفعة عن المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، موضحًا أن معدل الارتفاع يتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن شهري يوليو وأغسطس هما أكثر شهور العام ارتفاعًا في درجات الحرارة، ذاكرًا أن متوسط درجة الحرارة المسجلة على القاهرة هذه الأيام يكون ما بين ْ39 إلى ْ40.

وذكر أن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل، لافتًا إلى صعوبة تغير الكتل الهوائية في فصل الصيف، ما يصعب من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن بعض أيام فصل الصيف تشهد مرتفعًا جويًا يأتي من الدول الأوروبية، وأحيانًا ما يلطف من درجات الحرارة ويقلل الرطوبة.

