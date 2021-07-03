أسقف جنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بكنيسة كيرياليسون في مدينة نوبيع

أجرى الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير موسي النبي، يرافقه الأنبا بافلي، أسقف عام المندرة بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لكنيسة السيدة العذراء مريم و الشهيد أبانوب النهيسي بمدينة دهب، وكنيسة كيرياليسون بمدينة نويبع.



وتابع أسقف جنوب سيناء خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دهب، الإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل الكنيسة، وأكد على ضرورة تعقيم الكنيسة يوميًا، مع الاهتمام بنظافة الكنيسة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والعاملين في الكنيسة.



كما تابع الأنبا أبوللو أعمال التشطيبات الجارية بكنيسة كيرياليسون بمدينة نوبيع، والتقى مع الآباء من نوبيع وطابا.



وشدد الأنبا أبوللو على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية بالمواصفات المتفق عليها، مع بدء العمل في حديقة الكنيسة بالتوازي مع أعمال التشطيب، تمهيدًا لافتتاحها.



جدير الذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وعد بدراسة مقترح الأنبا أبوللو الخاص بإقامة كنيسة بقطاع نبق التابع لمدينة شرم الشيخ، وكنيسة جديدة بمدينة دهب، وإقامة كنيسة في الجزء الجديد من توسعات مدينة طور سيناء الجديدة تلبية لاحتياجات الإخوة المسيحيين الأقباط بهذه المنطقة، إضافة إلى تطوير منطقة مقابر الإخوة المسيحيين بمدينة طور سيناء، من خلال إقامة أعمدة إنارة ودورتين مياه رجالي وحريمي.