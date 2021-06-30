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أكد تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، أنه أفضل فريقه دبه خلال مسيرته الاحترافية.

وتعادل بيراميدز من جديد أمام إنبي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الممتاز.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي: «أحترم حلمي طولان، هو واحد من أفضل المدربين في مصر».

وأضاف: «لعبت مع بيراميدز مباراتين فقط في 6 ايام إنبي القوي والأهلي الذي لعبت أمامه بعشرة لاعبين فقط».

وعن غياب ثنائي الفريق رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا: «لاعبين مهمين للغاية وغيابهما مؤثر ولكن في نفس الوقت سعيد باللاعبين والكل قادر على التعويض في المرحلة المقبلة».

وتمنى تاكيس جونياس الا تكون إصابة أحمد الشناوي كبيرة ولكن يجب الانتظار لمدة 48 ساعة من أجل معرفة وضع الإصابة وخطورتها ومدى قوتها ويجب الإشادة كثيرا».

وأتم: «في ذات الوقت بمستوى الحارس شريف إكرامي والذي كان جاهزا بنسبة 100% بعد إصابة الشناوي وقدم مستوى غاية في القوة ودافع عن مرماه ببسالة».