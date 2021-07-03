الأمطار تعيق جهود البحث عن مفقودين بعد وقوع انهيار طيني في اليابان

استأنف مئات من رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، عملية البحث عن 20 شخصا، مازالوا مفقودين عقب وقوع انهيار طيني مميت في اليابان، وذلك بعدما أعاق استمرار هطول الأمطار جهود الانقاذ.

وجرى حتى الآن إنقاذ 10 أشخاص من المنازل التي طمرها الطمي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. ويشارك نحو 1000 من رجال الإنقاذ، بينهم أفراد من الجيش، في عمليات الإنقاذ.

وكان رجال الإنقاذ قد أوقفوا عمليات الإنقاذ صباح اليوم بسبب استمرار هطول أمطار خفيفة.

وكان هطول أمطار غزيرة قد تسبب في وقوع انهيار طيني في مقاطعة شيزوكوا، بجنوب غرب طوكيو أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن سيدتين لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع ببلدة اتامي.

كما لحق الدمار بـ10 منازل، وتضرر نحو 300 منزل.

وقد استمرت أعمال إزالة الركام بالمعدات الثقيلة اليوم.

وبسبب هشاشة الأرض، حذرت السلطات من وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات في مناطق أخرى أيضا، خاصة مع التوقعات بهطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.