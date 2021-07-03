موبايلي السعودية تتراجع عن توجه لتشكيل تحالف يتعلق بأبراج الاتصالات

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، أن التوجه بتشكيل تحالف مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة"، وشركة أي أتش أس كي إس إيه المحدودة" أي أتش أس" للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين لدمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في السعودية "شركة الأبراج" لا يتوافق مع متطلبات موبايلي الاستراتيجية وأهدافها لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية.

وذكرت موبايلي، في بيان تم نشره على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، أنها ستستمر بتقييم العروض الأخرى بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة ومستثمريها ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت موبايلي كشفت في مايو الماضي عن توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع زين السعودية لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.