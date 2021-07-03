أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق نار حقيقي يمهد لحل سياسي في تيجراي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي في تيجراي بإثيوبيا، يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسي.

وأعرب جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في تيجراي، وحذر من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة.

ودعا، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي.

وقال في بيان: "إن تدمير البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق."

وكان أعضاء مجلس الأمن قد بحثوا الوضع في إثيوبيا مع التركيز على تيجراي أمس الأول الجمعة.

من جهته، أشار القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة رامش راجاسينجهام إلى الارتفاع في انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب النزاع في تيجراي.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف شخص تخطوا عتبة المجاعة وأن 1.8 مليون شخص آخرين على شفا المجاعة. ويرجّح البعض، بحسب المسؤول الأممي، أن تكون الأرقام أعلى.