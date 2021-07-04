 إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا منذ ظهور الوباء - بوابة الشروق
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إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا منذ ظهور الوباء

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 11:44 م

سجلت سلطات الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، أعلى زيادة يومية في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهدتها البلاد منذ بداية تفشي الوباء في مارس من العام الماضي، وسط توقعات بتدهور الأوضاع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وذكرت السلطات الصحية -وفقا لما أوردته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية- أنه تم تسجيل 555 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، فضلا عن 27 ألفا و233 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في ظل اكتظاظ المستشفيات بالمرضى ونقص في أسرة الرعاية المركزة وأسطوانات الأكسجين.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إندونيسيا منذ ظهور الوباء إلى 60 ألفا و582 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليونين و284 ألفا و84 إصابة.

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