محافظ أسوان يوجه بعقد اجتماع تنسيقي استعداد لامتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير الأمن اللواء عصام عثمان وبحضور مسئولي التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية؛ للوقوف على كافة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات علي أكمل وجه.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم بالفعل عقد الإجتماع التنسيقي أمس السبت، لافتاً بأن محافظ أسوان أعطى توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو والمقرر أداء الامتحان بها نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة إمتحانات الثانوية العامة بأسيوط، مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الامتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

وأشار الدكتور خالد قبيصي إلى أن المحافظ كلف مسئولي المحليات برفع كافة المخلفات والقمامة في حالة تواجدها بجوار اللجان بواقع 30 لجنة؛ لتهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة بإجمالي 6812 طالبا وطالبة ليؤدوا الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة.

وأوضح القصيبي، أنه من ضمن التكليفات أيضاً تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان، والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

وبالتوازي مع ذلك، تم توفير إستراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع استراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات واحتياجات المعلمين الضرورية، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.