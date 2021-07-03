قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا خلال الـ 10 أيام في إصابات كورونا الشديدة التي يتم حجزها في المستشفيات الجامعية، ذاكرًا أنه تم الوصول إلى صفر حجز حالات في بعض المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن فيروس كورونا يصيب كل الأعمار، ولا توجد مرحلة سنية تمنع الإصابة، موضحًا أنه خلال فترة بداية ظهور المرض كانت انتشار الفيروس بين صغار السن طفيف، وإن وجد يكون بلا أعراض.

وذكر أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا شهدت ارتفاعًا في أعداد الإصابات لدرجة أنها كانت تنتشر بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن بينهم الأطفال، مشيرًا إلى تخصيص مستشفيات عزل خاصة بهم خلال الموجة الماضية.

وأوضح أن البروتوكلات العلاجية تتغير بشكل دوري بناءً على أبحاث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجماعية، كذلك بناءً على الأدوية العلاجية التي تم تجربتها وأثبتت فعاليتها، مناشدًا الجميع بالحصول على لقاح كورونا لمنع دخول مصر في الموجة الرابعة.

