وفاة مسن متهم بقتل ابنه أثناء وجوده في الحجز بقسم الزاوية الحمراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإصدار تصريح لدفن جثة مسن بعد وفاته داخل حجز قسم الزاوية الحمراء، حيث إنه كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنه لخلاف بينهما على "لمبة" السلم.

جاء قرار النيابة بتسليم جثة المسن لذويه، بعد ثبوت وفاته طبيعيا داخل الحجز.

جدير بالذكر أن نيابة الزاوية الحمراء أمرت بحبس المسن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل ابنه بإطلاق 6 رصاصات عليه، بسبب خلافات بينهما، وأثناء حبسه فارق الحياة وتوفى وفاة طبيعية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي قتل ابنه الذى كان يعمل معه فى مصنع يمتلكه للخراطة، وألقت الشرطة القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، إلا أن المنية وافته فى الحجز.