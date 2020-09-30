بايدن: لسنا واثقين من تورط روسيا في هجوم «فيروس الفدية» الأخير

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "غير متأكدة" مما إذا كانت روسيا هي التي تقف خلف الهجوم الإلكتروني الهائل بفيروس الفدية الذي استهدف شركات أمريكية، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم إذا ثبت تورط موسكو.



وقال بايدن، في تصريات نقلتها شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية: "وَجّهت موارد الحكومة كاملة للمساعدة في الاستجاية إذا اقتضت الحاجة، موضحا أنه طلب من مسئولي الاستخبارات الأمريكية بالتحقيق في الأمر، مشيرا إلى أنه أخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن واشنطن سترد على أي هجوم سيبراني روسي في المستقبل.



وأضاف: "لسنا متأكدين أنهم الروس.. التفكير المبدئي أنها لم تكن الحكومة الروسية، لكننا غير متأكدين بعد".



ولفتت "بلومبرج" إلى حساسية توقيت الهجوم، مشيرة إلى كونه يأتي بعد أسابيع فقط من حث بايدن لبوتين بشكل مباشر على وقف الجرائم الإلكترونية.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يُعتقد وقوف جماعة "ريفيل" التي يُزعم ارتباطها بالحكومة الروسية خلف الهجوم، والذي تسبب في أضرار لأكثر من ألف شركة أمريكية، ومن المتوقع أن يسبب أضرار لمزيد من الشركات.