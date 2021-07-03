UGT تطلق استراتيجيتها لتطوير خط إنتاج الثلاجات بحلول رقمية لأول مرة في مصر

أعلنت مجموعة "يونيون إير جروب تكنولوجي" "UGT"، الشركة الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، اليوم، عن رؤيتها الاستراتيجية لتطوير خط إنتاج الثلاجات اعتمادا على الحلول الرقمية الحديثة التي يتم طرحها لأول مرة في السوق المصري.



تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق الحملة المجانية لصيانة ثلاجات نوفروست Zero شكاوى التي تشمل عددا من المحافظات هي الدلتا والقاهرة والإسكندرية والبحيرة ومختلف مدن الصعيد عبر 25 مركز صيانة متنقل، وتتيح لكل المستخدمين الصيانة وتوفير قطع الغيار مجانا.



وتنفذ المجموعة حاليا خطة طموحة في تطوير خط إنتاج الثلاجات بوجه عام تستند على أساس تعزيز استخدام الحلول الرقمية الحديثة والتقنيات المبتكرة في توفير منتجات تتناسب مع متطلبات المستخدمين في السوق المصري، حيث تم إضافة خاصية البلوتوث لإجراء المكالمات وتشغيل الملفات الصوتية، بالإضافة إلى تزويد كل منتجات المجموعة من الثلاجات بتكنولوجيا UV التي تعمل على قتل الفيروسات وحفظ الأطعمة طازجة لفترات زمنية أطول والقضاء على البكتيريا، وبشأن توفير استهلاك الكهرباء فقد زودت المجموعة كل موديلات الثلاجات بتقنية الـinverter.



وقال المهندس يوسف عثمان عضو مجلس إدارة مجموعة UGT: "إننا ندرك تماماً أهمية الدمج ما بين التكنولوجيا المبتكرة ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في عادات المستهلكين واستراتيجية تطوير منتجات المجموعة بوجه عام وخط إنتاج الثلاجات بوجه خاص، من هذا المنطلق فإننا نوفر اليوم للسوق المصري باقة متكاملة من الموديلات والإمكانيات الفنية التي تلبي متطلبات وأذواق كل المستخدمين".



وأشار إلى أن هذه الرؤى تتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي بعد فترة طويلة من الانكماش في نسب المبيعات بسبب الجائحة العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وتلبية لزيادة الطلب التي ظهرات واضحة خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأضاف: "نعمل في معامل الأبحاث والتطوير على تحقيق رؤيتنا المستقبلية من خلال الاعتماد الكامل على دمج مبتكر للتكنولوجيا الحديثة في كل منتاجتنا بوجه عام والثلاجات بوجه خاص خلال الفترة المقبلة، وعن التقنيات الجديدة في الثلاجات، فإنه من المقرر أن يتم إضافة خاصية الواي فاي للربط مع تطبيقات الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن تم إعادة تصميم لدورتي التبريد والهواء التي ساعدت على زيادة كفاءة الأجهزة وخفض المشاكل الفنية"، موضحاً أن هذا التطوير يتزامن مع حملة Zero شكاوى التي تتبناها المجموعة حالياً التزاماً منها برفع كفاءة خدمات ما بعد البيع والدعم الفني للمستهلكين.



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة UGT تمتلك 3 خطوط إنتاج للثلاجات بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف ثلاجة سنويا، ودعما لسياسة تطوير منظومة الدعم الفني فإن كل الموديلات مزودة بتقنية QR Code لتفعيل الضمان وطلب الصيانة دون الحاجة للاتصال بالرقم المختصر، وهو نظام فريد تم إطلاقه لأول مرة في السوق المصري.