شرطة المرافق تزيل الإشغالات من ميدان محطة مصر في الإسكندرية

شنت شرطة المرافق في الإسكندرية، بقيادة اللواء إيهاب يوسف، مدير الإدارة، اليوم الأحد، حمله ميدانية، بالتنسيق مع مسئولي حي وسط، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، خاصة التي تعوق حركة المواطنين في منطقه ميدان محطة مصر.

وجاءت الحملة الشاملة، بإشراف اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، وبحضور مديري إداراتي: إشغال الطريق، والمتابعة بحي وسط، بهدف رفع الإشغالات والتعديات من ميدان محطة مصر؛ للحافظ على السيولة المرورية، وعدم إعاقة أعمال التطوير الجارية بالميدان.

وأسفرت الحملة عن: إزالة عدد كبير من حالات الإشغالات والتعديات، والعمل على توسعة الميدان أمام المارة من المواطنين والسيارات، ورفع عدد كبير من الحواجز الأسمنيه، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للميدان وفرض الانضباط.

ووفقًا لمصدر أمني، تم ضبط المخالفات والمخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.