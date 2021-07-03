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8486 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم بجامعة جنوب الوادي

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 2:08 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 2:08 م

أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، أن أعمال الامتحانات تواصلت، اليوم، في كليات الصيدلة والتربية والعلوم والهندسة والتربية النوعية وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والمعهد الفني الصحي، بإجمالي 8486 طالبا وطالبة.

 

وتفقد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات بقنا والمعهد الفني الصحي، حيث أدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الثانية إكلينك وقديم بكلية الصيدلة، والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية عام بقنا، والفرقة الأولى والثالثة بكلية العلوم، والفرقة الأولى والثالثة بكلية الهندسة، والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية النوعية، والفرقة الأولى والثالثة بكلية طب الفم والأسنان، والفرقة الأولى والرابعة بكلية العلاج الطبيعي، والفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا، والفرقة الثانية بالمعهد الفنى الصحي.

 


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