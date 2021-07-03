مرشح تحالف ميركل للمستشارية يرفض تغريم المتغيبين عن مواعيد تطعيم كورونا

أعرب مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لمنصب المستشار، ارمين لاشيت، عن رفضه لفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين لا يذهبون إلى مواعيد تطعيم كورونا دون إلغائها.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال رئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي: "لا يمكن فرض التضامن عن طريق العقوبات"، وطالب كل واحد لا يمكنه الالتزام بموعد التطعيم أو حصل على جرعة التطعيم في مكان آخر، بأن يبعث برسالة بهذا إلى مركز التطعيم من أجل توفير مكان لشخص آخر يرغب في الحصول على التطعيم.

وأعرب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا عن اعتقاده بأن "سرعة التطعيم لدينا لا تزال عالية، ونحن متقدمون للغاية على الصعيد العالمي، ويمكن لكل واحد أن يقدم إسهامه من أجل بقاء الأمر على هذا الحال".

وأعرب لاشيت عن تأييده للفكرة الداعية إلى عدم الاقتصار على النظر إلى أرقام معدلات الإصابة فقط عند تقييم وضع كورونا وذلك نظرا للتقدم الذي أحرزته حملة التطعيم. وقال إن هذه الأرقام تمثل المعيار في الوقت الراهن لكن الكثير من العلماء يشيرون إلى أنه في ظل معدلات التطعيم العالية، فإن الأبعاد الحاسمة تتمثل في العدد المطلق للمرضى والأعباء التي يتحملها النظام الصحي ولاسيما وحدات الرعاية المركزة.

وأضاف لاشيت: "ولم يتحدد بعد كيف سيتم وزن هذا الأمر على نحو مناسب مستقبلا، ونحن نجري في هذا الشأن مشاورات وثيقة على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات".

وفي إشارة إلى احتمال ظهور موجة رابعة للوباء، قال لاشيت: "لا أريد أن أتكهن، وعلينا أن نحضر أنفسنا لعودة الزيادة في أعداد الإصابات، لكن من المحتمل أن يكون الأمر مختلفا، نظرا لأن الكثير من الناس في ألمانيا تم تطعيمهم في الوقت الراهن".