 أبو ظبي تحدث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين القادمين من خارج الإمارات - بوابة الشروق
الأحد 4 يوليه 2021 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

أبو ظبي تحدث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين القادمين من خارج الإمارات

الطيران الإماراتي
الطيران الإماراتي
هديل هلال
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 7:58 م
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، مشيرة إلى بدء العمل بتلك الإجراءات اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 5 يوليو 2021.‬‬‬

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي،‬ أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البرتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي ‬بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ إضافي في اليوم السادس وفي اليوم الثاني عشر.

بينما يتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ عند الوصول والحجر الصحي لمدة 12 يوما مع إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ آخر في اليوم الحادي عشر.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك