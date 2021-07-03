تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا والتظلم عليها: 12 حالة لا يجوز التظلم فيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت النيابة العامة، خدمة رقمية جديدة تستهدف إتاحة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، وتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة.

ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.. اضغط هـنــا

- اختر خدمات المرور.. اضغط هـنــا

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

-سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

-فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة



خطوات التظلم على مخالفات المرور «أونلاين»

نص القانون المرور الجديد على التصالح في عدد من مخالفات المرور بدفع نصف قيمة المخالفة المقررة، وفي الوقت نفسه ذكر القانون بوجود حالات لا يجوز التصالح نهائيا.

1ـ الدخول على موقع النيابة العامة والضعط على خدمة المرور ثم على أيقونة الخاصة بالتظلمات

2ـ كتابة الرقم القومي في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على تفاصيل المخالفة.

3ـ يظهر على الشاشة المخالفات التي سجلت على السيارة، حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم الضغط على كلمة تطلم.

4- يظهر على الشاشة الشروط الخاصة بالخدمة المستخدمة أضغط على كلمة موافق.

5- حرر البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها ثم أضغط على إرسال.

6- يظهر على الشاشة صورة ايصال التظلم، ورقم الطلب، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في متابعة طلب التظلم.

المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها طبقا لقانون المرور الجديد:

1- قيادة سيارة دون لوحات معدنية

2- قيادة مركبة بدون من الفرامل

3- قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

4- السير في عكس الاتجاه

5-حيازة أجهزة لكشف مواقع الرادار

6- تعمد سائق المركبة تعطيل حركة المرور

7- اعتداء السائق على أحد أفراد المرور

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة تزيد عن المقررة

9- تحميل عشوائي لمركبات الأجرة في الشوارع

10- استخدام السائق اكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية

11- قيادة التوك توك دون تراخيص

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في وقوع حادث أسفر عن مصابين