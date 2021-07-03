قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" شهد زيارة ٦٢ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد "الحاج علي" أن إدارة المعرض عملت بشكل كبير على تلافي بعض السلبيات التى ظهرت خلال اليومين الماضين مما ساعد على مرونة الحركة داخل المعرض وعدم وجود ازدحام داخل القاعات أو على بوابات الدخول.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.