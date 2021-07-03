محافظة الجيزة: الكشف على ألف مواطن بالصف في قافلة علاجية مجانية وتقديم العلاج لهم

نظمت محافظة الجيزة اليوم قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة الصف بالتنسيق مع جامعة القاهرة شملت ١٢ تخصصا طبيا لإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي بحاجة الى تدخل الى المستشفيات، حيث ساهمت القافلة في إجراء الكشف على حوالي ١٠٠٠ مواطن من أهالي قرية الأقواز والقرى المجاورة لها.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه تم عقد لقاءات مع بعض الجمعيات الاهلية بحضور أساتذة من جامعة حلوان لرصد ودراسة المشكلات الاجتماعية والمشاركة في إتاحة الحلول لها تحت شعار "حياة كريمة".

وفي إطار العمل الميداني، قامت المحافظة برفع ٣٠ طن مخلفات وقمامة وحوالي ٨ أطنان مخلفات صلبة على مدار يومين من الطريق ٢١ بقرية الاخصاص وقرية المنيا وطريق عرب أبو ساعد ، كما تم متابعة إلتزام شركات الجمع السكني بجمع المخلفات من المنازل بقرية غمازة الصغري .

وشملت المجهودات قيام مركز الصف بتطهير سحاره ترعة الاقواز الطرخانية وتم نقل ناتج التطهير إلى المقلب العمومي بواسطة معدات مديرية الري وذلك بمتابعة من رئيس مركز الصف علي عبد الله .. وجار استكمال المجهودات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإستجابة الى شكاوى الواردة من المواطنين.

ويعد مركز ومدينة الصف من المراكز التي تم إدرجها ضمن مبادرة حياه كريمة حيث يضم ٢٠ قرية سيتم تطويرها بشكل كامل وتحرص محافظة الجيزة في ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة على تقديم خدمات أفضل لمواطني المركز بالتوازي مع أعمال التطوير الشامله الجارية.

وكان أحمد راشد محافظ الجيزة قد أعلن عن تنظيم 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز (منشأة القناطر - الصف - أطفيح - العياط - البدرشين - الواحات البحرية - كرداسة - حي الهرم)خلال الـ6 أشهر القادمة بواقع 9 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف حوالى 700 ألف مواطن.