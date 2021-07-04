قوات الأمن في هونج كونج تحذر من الحداد على مهاجم قتل شرطيا

تولت شرطة الأمن القومي في هونج كونج التحقيق في حادث طعن شرطي، وحذرت المواطنين من الحداد على وفاة المهاجم، واصفة الحادث بأنه هجوم إرهابي محلي في الذكرى الرابعة والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إدارة الأمن القومي، المعنية بالتحقيق في الجرائم التي تعرض الأمن القومي للخطر، تحقق الآن في الحادث اللذي وقع في الأول من يوليو في شارع مزدحم في واحدة من أكثر مناطق التسوق شعبية في المدينة.

واستخدم المهاجم 50 عاما، والذي لم يتم ذكر اسمه وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان يعمل في أحد مصانع إنتاج حليب الصويا، سكينا لطعن رجل شرطة من الخلف قبل أن يطعن نفسه، في هجوم تم تسجيله في مقطع فيديو.

وسلطت القضية الضوء على التوترات المتزايدة بين السكان المحليين والشرطة، والتي تعرضت لانتقادات بسبب استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت المدينة قبل وباء كورونا.

وأدانت الشرطة ومسؤولون حكوميون الهجوم، وكذلك التعليقات على الإنترنت التي قالوا إنها تمجد الجاني وتنعيه كبطل.

وجاء في بيان للشرطة اليوم الأحد أن "دعوة البعض من الجمهور للحداد على المهاجم لا تختلف عن دعم الإرهاب، سوف يثير هذا المزيد من الكراهية، وتقسيم المجتمع، وفي النهاية فإنه ينتهك النظام الاجتماعي ويعرض السلامة العامة للخطر، ويهدد كل فرد في هونج كونج".