المتحدث العسكري للمصريين: ندرك كل ما تمر به المنطقة وجاهزون على أعلى المستويات

المتحدث العسكري: نفذنا 20 تدريبا مشتركا وعابرا خلال عام 2021 رغم كورونا



قال العقيد أ.ح غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة حريصة على استمرار وزيادة التدريبات المشتركة كل عام، لافتًا إلى عقد 38 تدريبًا مشتركًا وعابرًا خلال عامي 2020 – 2021.

وأضاف غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القوات المسلحة نفذت 20 تدريبا مشتركًا وعابرًا خلال عام 2021، رغم ظروف جائحة كورونا، مؤكدًا على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية.

وأوضح أن التدريبات المشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المختلفة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المحتملة.

وتوجده برسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: «أبناؤكم من قوات المسلحة المصرية يدركون كل ما تمر به المنطقة من تطورات أو تحديات سواء إقليمية أو دولية، ويقومون بما يتطلبه الأمر للحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية».

وتابع في رسالته: «ليس من الحكمة في ظل هذه القدرات والقوة العالية للردع أن يكون هناك اختبار لرد فعل القوات المسلحة»، داعيًا بالرحمة للشهداء فبدونهم ما كانت مصر لتنعم بهذا الاستقرار.