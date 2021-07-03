احتجاج على عقد مؤتمر حزب لوبان في جنوب فرنسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر المئات في مدينة بربينيان جنوبي فرنسا، ضد انعقاد مؤتمر لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعارض بالمدينة.

وأفادت قناة فرانس إنفو الإخبارية الفرنسية، ووسائل إعلام أخرى، بأن مؤتمر الحزب برئاسة زعيمته مارين لوبان بدأ اليوم السبت، وينتهي يوم غد الأحد.

ويرأس مدينة بيربينيان الواقعة بالقرب من الحدود مع إسبانيا السياسي لويس أليوت، وهو من أعضاء الحزب المتطرف.

ومن المقرر أن يتم تثبيت ترشح لوبان كزعيمة للحزب خلال المؤتمر، ولا يوجد مرشحون معارضون لها في انتخابات الحزب.

وتسعى "لوبان"، البالغة من العمر 52 عاما، للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية مرة أخرى في غضون تسعة أشهر من الآن، ومن المرجح أن يكون خصمها الرئيسي الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.