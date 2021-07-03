مقتل 17 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

الأكثر قراءة
السيسي موجها بتصوير أحفاد محمد بن زايد مع طائرات قاعدة 3 يوليو: تاريخ بالنسبة لهم
محمد رمضان يعتذر بعد تسببه في إغلاق مطعم إماراتي
حقيقة منع زاهي حواس من السفر.. مستشاره الإعلامي: أصدقاء الإله ست روجوا هذه الشائعة
محمد بن زايد والمنفي يحضران فعاليات افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
جيدة
تحتاج لمزيد من التشديد
العقوبات الحالية كافية للردع
النتـائـج
تصويت
ذكر وزير الدفاع الفلبيني أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، بعد أن تحطمت طائرة عسكرية في جنوب الفلبين.