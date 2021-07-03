 مقتل 17 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية في الفلبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 17 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 9:07 ص

ذكر وزير الدفاع الفلبيني أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، بعد أن تحطمت طائرة عسكرية في جنوب الفلبين.


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