مقتل 17 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

كبير الأثريين: مليون قطعة مصرية توجد في 40 متحفا حول العالم.. وحجم المافيا يقدر بـ20 مليار دولار

سد النهضة.. السيسي: مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية