مفوضية الانتخابات العراقية تضع آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد لضمان دقة التصويت

وضعت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" بما يضمن دقة التصويت، مؤكدة وجود ضوابط خاصة بتغيير أسماء الأحزاب.

وذكرت المفوضية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "بهدف ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقًا للمعايير الدولية يوم 10 أكتوبر القادم، وضعت مفوضية الانتخابات آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية (قصيرة الأمد) بما يضمن دقة التصويت من خلال إبراز المستمسكات الرسمية، فضلًا عن إجراء عملية المطابقة لأصحابها بموجب المادة (39) من القانون الانتخابي باستخدام بصمات الأصابع العشرة بعد تسجيل أصحابها، علمًا بأن البطاقات القصيرة الأمد سيتم ثقبها وسحبها بعد انتهاء عملية التصويت".

وأضافت أنه "تم وضع ضوابط وتعليمات بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة أو قيد التأسيس الراغبة في تغيير اسم الحزب مع الاحتفاظ برقم إجازة التأسيس وتاريخها".

وأكدت المفوضية أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الأمين العام لمجلس المفوضين وعضوية عدد من الموظفين المختصين في الجوانب الإدارية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات تتولى متابعة استعدادات المكاتب الانتخابية في كل المحافظات.